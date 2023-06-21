СБУ может начать расследование в отношении генерала Левченко, запрещавщего контрразведывательную защиту Минобороны, — "слуга" Безуглая

Сергей Левченко возглавлял военную контрразведку и запрещал осуществлять контрразведывательную защиту Министерства обороны, заявляет нардеп.

СБУ может начать расследование в отношении генерала Сергея Левченко, возглавлявшего военную контрразведку.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Слуги народа", заместитель главы Комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

"Впервые (да, это дикость, но раньше Министерство было неприкосновенным!) СБУ работает по МОУ контрразведывательно: против шпионов, агентов влияния и зашифрованных российских консерв", — подчеркнула она.

По словам парламентария, в СБУ ранее был генерал Левченко, возглавлявший военную контрразведку и запрещавший осуществлять контрразведывательную защиту Министерства обороны.

"По этому лицу еще, думаю, мы можем увидеть расследование. И не в отношении его одного. Он был из старожилов, переживших не одно руководство и политическое поколение", — добавила Безуглая.