"Достаем со складов": Болгария объявила о новом пакете помощи ВСУ

Болария передаст Украине старые образцы вооружения

Правительство Болгарии, которое ранее поставило ВСУ ракетв С-8, собирается передать Украине новый пакет военной помощи . Что в него войдет, не уточняется, однако точно известно, что это будет не основная боевая техника.

Об этом со ссылкой на слова премьер-министра Болгарии Тодора Тагаерва сообщает агентство БГНЕС. Сроки поставки военной помощи пока не уточнялись.

Тагаерв отметил, что военная помощь формировалась исходя из запросов Украины и ресурсов, которые есть в Болгарии.

"По объему помощь будет предоставлена в том же объеме, что и в прошлый раз. Мы достаем из складов то, что находится в исправном состоянии, имеет больший ресурс, но, скажем, 30–40 и более лет, а там со стоимостью всегда вопрос, что именно мы имеем в виду и как эта стоимость рассчитывается", — рассказал Тагаерв.

Премьер-министр Болгарии подчеркнул, что страна по-прежнему не обсуждает вопрос о поставках Украине основной боевой техники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что премьер-министр Латвии заявил, что страна передала Украине весь запась ЗРК "Стингер" и произошло это еще до начала полномасштабной войны. Сейчас Латвия намерена поставить ВСУ все имеющиеся у нее боевые вертолеты.