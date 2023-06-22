Оккупанты обстреливают Украину: где слышали взрывы

Взрывы были слышны в ряде областей

Оккупанты в ночь на 22 июня опять обстреляли Украину, при этом взрывы были слышны в трех областях.

Как сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, на большей части территории нашей страны тревога была объявлена из-за угрозы применения баллистических ракет. Кроме того, там добавили, что четыре стратегических бомбардировщика Ту-22 двигаются в сторону пусковых позиций в Азовском море.

Согласно данным мониторинговых групп, взрывы были слышны в Харькове и Кривом Роге. Также сообщалось о взрывах в Полтавской области, а по предварительной информации речь идет о Кременчуге.

Кроме того, поступили сообщения о том, что россияне применили ракет из наземных оперативно-тактических комплексов "Искандер" из Белгородской области.

Данных о повреждениях и пострадавших пока не поступало.

Как сообщалось ранее, в ночь на 13 июня оккупанты обстреляли Кривой Рог и разрушили жилую многоэтажку. Согласно последним данным, 11 мирных жителей из-за этой атаки погибли, еще десятки получили ранения.

В ночь на 14 июня россияне ударили из моря по Одессе из-за чего пострадали склад, учебное заведение, бизнес-центр, жилищный комплекс и другие объекты гражданской инфраструктуры. Известно о 13 пострадавших и трех погибших.