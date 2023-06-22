ВСУ закрепляются на занятых позициях на востоке и юге: свежие карты боев в Украине

За сутки 21 июня на Донбассе произошло более 30 боевых столкновений

Идут 484-е сутки полномасштабной войны с российскими оккупантами, украинские войска проводят наступательные действия как минимум на трех участках. Они закрепляются на занятых позициях и выравнивают линию фронта.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным Генштаба ВСУ, основные усилия россиян сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, идут тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

Харьковская и Луганская области

21 июня украинские войска продолжили контрнаступательные действия под Кременной. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что были проведены частично успешные наступательные действия в направлении Белогоровка-Шипиловка, удалось закрепиться на занятых рубежах. Также продолжаются бои на рубеже Купянск-Сватово.

Луганская и Харьковская области

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты без успеха наступали в направлении Дибровы, Серебрянки и на линии Кремень-Ямполевка. Геолокационные кадры боевых действий, опубликованные 20 июня, показывают, как украинские силы отражают наступление российской бронетехники к востоку от Спорного.

Донецкая область

Генштаб Украины сообщил, что оккупанты проводили безуспешные наступления около Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы. Анна Маляр заявила, что в районе Бахмута ежедневно проходят боевые действия.

Бахмутское направление

По данным Генштаба ВСУ, враг перебросил подразделения 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады в район Клещиевки для замены подразделений 31-й гвардейской бригады ВДВ, которые недавно понесли большие потери.

Донецкая область

В Генштабе отметили, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Северного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска действуют в северной части Марьинки.

"Южная ось"

21 июня украинские войска нанесли ограниченные наземные удары вдоль границы между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей. Россияне без успеха наступали в районе Угледара.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска наступали на рубеже Вольное поле — Макаровка. Российские источники утверждали, что украинские войска атакуют Урожайное, а Евгений Пригожин заявил, что украинские войска уже отбили населенный пункт.

Запорожская область

В Генштабе добавили, что враг вел безуспешные наступательные действия на Пятихатском направлении. Геолокационные кадры подтверждают контроль Украины над Пятихатками.

Херсонская и Николаевская области

Украинские войска ведут наступательные действия на рубежах Новоданиловка – Роботино и Малая Токмачка – Вербовое. Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продолжают с частичным успехом вести наступательные действия на юге Украины, укрепляя позиции и выравнивая линию фронта.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские войска продолжают строительство оборонительных рубежей для защиты оккупированного Крыма. Отметили, что войска РФ построили оборонную зону шириной 9 км примерно в 3,5 км севернее Крыма.

Как сообщал "Телеграф", командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский рассказал, что ВСУ продолжают методично уничтожать технику и личный состав россиян на юге Украины, а их продвижение уже заметно.