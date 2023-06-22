Где и почему затормозилось украинское наступление: анализ от генерала

Противник не паникует, ведь он тщательно готовился к нашему наступлению, говорит Игорь Романенко

Наступательные действия украинских Сил обороны на отдельных участках фронта продолжаются с начала лета. И если на Мелитопольском и Бердянском направлениях атакуют именно они, то на Лиманском и Бахмутском приходится сдерживать наступление российских оккупантов. А президенту Владимиру Зеленскому, в свою очередь, приходится сдерживать порывы некоторых отечественных диванных экспертов и зарубежных партнеров, поясняя, что происходящее – не голливудский фильм и ВСУ будут продвигаться вперед по военной логике, а по не чьей-то прихоти.

Ситуацию на фронтах специально для "Телеграфа" оценил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

Сложности на восточном фронте

По словам генерала, рассматривать наступательные действия ВСУ на южном направлении следует, увязывая их с ситуацией по всему фронту. А это, напоминает он, 1200 км. И на том же востоке наши защитники до сих пор продолжают стратегическую оборонительную операцию.

"Если говорить о ситуации на востоке, в последнее время противник перебросил туда резервы, в первую очередь, с Херсонского направления, подорвав дамбу Каховской ГЭС. И с военной точки зрения тут россияне в определенной мере достигли своей цели – на какое-то время обезопасив себя от наших атак. Ведь еще пару недель необходимо подсушивать ранее затопленные территории, чтобы можно было наступать", – поясняет Игорь Романенко.

Забрав частично свои войска с левобережья Херсонщины, россияне направили их в Донецкую область (для атак в районе Бахмута, Марьинки, Авдеевки, Угледара), поясняет эксперт. А после того, как чуть начала подсыхать земля, на затопленную свою же первую линию обороны начали возвращаться расчеты противника. И осуществлять обстрелы правобережья, в том числе Херсона.

"На Донбассе ситуация остается напряженной, – продолжает генерал. – На севере от Бахмута, в районе Соледара, есть успешные действия ВСУ. Как и в районе Угледара. А вот на Купянском направлении (Харьковщина), в районе Сватово — Кременная (Луганщина), Авдеевка и Марьинка (Донетчина) россияне активизировали штурмовые действия. И наши Силы обороны, в рамках выполнения стратегической оборонительной операции, продолжают выполнять задачи по максимальному уничтожению живой силы и военной техники противника. Чтобы в дальнейшем вынудить уже его перейти к обороне".

Однако пока, констатирует Игорь Романенко, оккупационная армия пытается выполнить путинское политическое решение – захватить Донецкую и Луганскую области в их административных границах.

"Захват с неимоверными потерями небольшого Соледара, снесенного с лица земли, российская пропаганда преподнесла чуть ли не как Сталинградскую битву и победу стратегического порядка. Почти полный захват Бахмута, опять же, с неимоверными потерями, также освещается в стране-агрессоре подобным бравурным образом. Сейчас усилилось давление на Авдеевку (прилеты и разрушения каждый день) и почти уничтоженную Марьинку. Всё ради того, чтобы отчитаться перед Кремлем об очередной военно-политической победе. Пока этого оккупационным войскам не удается. Но боевые действия в указанных населенных пунктах они значительно активизировали", – подчеркивает эксперт.

Особенности наступления на Запорожском направлении

Комментируя ситуацию на Запорожском направлении, генерал отметил, что Силы обороны Украины проводят наступательные действия начального характера.

"Это особенно просматривается на участках Времевского выступа (с обеих сторон), Орехова (также с обеих сторон) и Васильевки. Освобождено уже восемь населенных пунктов, включая Пятихатки, – напоминает Игорь Романенко. – Есть определенные тактические успехи, продвижение вперед от одного до семи километров. Наши воины таким образом не просто проводят деоккупацию территорий, но и уничтожают значительное количество живой силы врага, его бронетехники".

Эксперт напоминает, что, по данным зарубежных источников, хотя атакуют ВСУ (а потери в наступательных действиях, по классике, составляют 3 к 1 – и больше теряют всегда наступающие), на текущий момент потери сторон одинаковы. Иногда даже россияне теряют больше.

"Это говорит о большом профессионализме наших Сил обороны, – считает генерал. – Те же зарубежные источники утверждают, что ВСУ сохраняют 80-85% резервов, тогда как у россиян их – не более 40%".

Игорь Романенко акцентирует, что за 9 месяцев оккупанты создали на Запорожском направлении мощную систему обороны в три линии, с глубиной на 30 км, с минированием, противотанковым заграждением, с серьезными артиллерийскими резервами, отрядами, которые перебрасываются с линии на линию.

"По разным оценкам, россияне сформировали до 60 тысяч резерва – один корпус, две дивизии, а также полк морской пехоты. Всё это следует учитывать, подходя к наступательным операциям максимально продуманно, – поясняет генерал. – Известно, что главком ВСУ генерал Залужный, начальник Генштаба генерал Шаптала выехали на фронт, чтобы оценить на месте ситуацию по всей линии соприкосновения. И уже исходя из оценки, принимать решения принципиального характера касательно дальнейших действий, в том числе привлечения резервов".

По его мнению, в течение плюс-минус недели соответствующие решения будут приняты, и мы увидим следующий этап боевых действий.

А как же Крым?

Генерал акцентирует, что противник не паникует, ведь он тщательно готовился к нашему наступлению.

"Используя свои резервы, преимущество в ракетных войсках, авиации, артиллерии, живой силе, на востоке на ряде направлений россияне активизировали наступательные действия. А на юге — противодействуют нам на первой линии обороны, за которой есть более укрепленные вторая и третья. Так что мы видим довольно продуманные действия оккупантов. И не стоит заниматься шапкозакидательством и требовать от ВСУ невозможного. Всё будет. Но не так быстро, как хотелось бы", – поясняет Игорь Романенко.

Эксперт подчеркивает важность того, что мы наносим удары в глубину. Но до Крыма, поясняет он, надо решить вопросы с временно оккупированными восточными и южными территориями материковой части Украины.

"Недавние удары по Геническу, по другим выявленным складам (боеприпасов, ГСМ), по пунктам управления, узлам связи, железнодорожным станциям и путям – это то самое приближение деоккупации всех наших территорий, и Крыма в том числе", – резюмировал генерал-лейтенант.