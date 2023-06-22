Украинцы ошибались? Мнение о Зеленском резко изменилось (опрос)

Результаты опроса схожи во всех регионах Украины

Украинцы доверяют Владимиру Зеленскому не только как президенту, но и как верховному главнокомандующему. При этом мнение о последней роли главы государства резко изменилось после начала полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствуют данные опроса от КМИС.

Так, отмечается в материале, если до полномасштабной войны с россией только треть украинцев считали, что Зеленский способен эффективно работать как верховный главнокомандующий. Более того, уверенность в этом только падала с каждым месяцем. То после начала войны граждане Украины резко изменили свои мнения.

При этом уровень уверенности в главнокомандующем высок во всех регионах нашей страны.

По мнению директора КМИС Антона Грушецкого, восприятие способности Зеленского эффективно работать как Верховный Главнокомандующий демонстрирует сразу несколько важных тенденций в общественных настроениях.

"Во-первых, подтверждается концепция "rally around the flag" ("объединение вокруг флага") – сплочение населения вокруг лидера в очень тяжелых ситуациях, особенно во время войны… Во-вторых, самые высокие уровни доверия и одобрения среди населения сейчас имеют Зеленский и Залужный. При этом, несмотря на российскую пропаганду и недальновидную позицию отдельных украинских субъектов, большинство украинцев верят, что политическое и военное руководство действуют слаженно как одна команда. Украинцы верят, что сейчас мы наконец-то отходим от "где два украинца – там три гетмана"… В-третьих, хотя общественное мнение важно, но по многим экспертным вопросам население может ошибаться… В этом случае украинцы сначала в основном не верили в Зеленского как главнокомандующего, однако после широкомасштабного вторжения кардинально изменили свои взгляды и после почти полутора лет войны сохраняют уверенность в нем", — говорит Грушецкий.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько украинцев хотят смены президента после победы.

Также мы сообщали, что украинцы считают, что украинские власти готовились к войне, но недостаточно, чтобы эффективно отразить атаку врага.