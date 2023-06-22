Удар по Чонгарскому мосту: в россии возбудились из-за "французского следа"

Военный эксперт развеял бредни российских пропагандистов об ударе по Чонгарскому мосту

Российские пропагандисты активно продвигают версии о том, что удар по Чонгарскому мосту был произведен западной ракетой.

В эфире росСМИ заявили, что на осколках, которые остались после прилета, они смогли распознать надпись "Made in France", намекая на ракету Storm Shadow.

"То есть это европейские ракеты. Разрушения достаточно серьезные, дорожное полотно пробито", — говорится в одном из сюжетов.

Такую версию моментально опровергнул военный эксперт Александр Коваленко. По его словам, версиям об ударе западной ракетой, а именно Storm Shadow, не нужно верить.

"Это никакая не Storm Shadow, у которой боевая часть это проникающего типа головка на 450 кг. Фактически, от Storm Shadow мост на Чонгаре должно было разворотить в хлам. В остальном принимаются все варианты, вплоть до удара со спутников StarLink", — пишет он.

Также блогер отметил, что такой несерьезный удар по мосту мог быть своеобразным "постукиванием".

"Упомяну ВВС Израиля. Когда авиация ЦАХАЛ уничтожает объекты террористов, размещённые в многоэтажных домах, они первоначально запускают по крыше этого дома пустую болванку. Таким образом предупреждают об ударе.

Такое "постукивание" даёт возможность жильцам эвакуироваться в течение 10-15 минут. Затем наносится удар боевой ракетой или бомбой. Собственно, произошедшее на Чонгаре следует воспринимать именно как "постукивание". Ведь сегодня разрушается эта логистика, а завтра…" — отметил эксперт.

Коваленко отметил, что потерянная связь полуострова с материковой часть Херсонской области будет иметь серьезные последствия для оккупантов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в сети заметили интересную деталь на видео с коллаборантом Сальдо на Чонгарском мосту.