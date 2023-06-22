Не контрнаступление: полковник объяснил, что реально происходит на фронте

Осенне-летняя кампания покажет, к чему придет Украина

В Украине был сильно поднят градус вокруг успешного контрнаступления ВСУ. Будто уже завтра будет Победа. Но людям необходимо говорить о реальных вещах, а не надуманных.

Такое мнение высказал секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в интервью "Телеграфу".

Он считает, что каждый человек имеет право на свое мнение. Просто говорить о наступлении общие вещи — можно. Но, например, людям уже много наговорили, подняли градус вокруг успешного контрнаступления. Будто уже завтра будет Победа. И в этом году все будет.

"Мы должны говорить, что мы будем действовать, что нам дают оружие, что к этому готовимся, но победим мы тогда, когда победим. Потому что сейчас все ждут вместо того, чтобы переводить экономику на военные рельсы, развивать наш оборонно-промышленный комплекс, готовить людей, привлекать партнеров и говорить, что война будет долгой. Люди ждали мая, когда мы будем в Крыму. Но май прошел, а мы еще не в Крыму", — говорит Костенко.

Он отметил, что в Украине было сказано много надуманных вещей, но россия — ресурсное государство. У нее много сил и средств, и для того чтобы ей противостоять и хотя бы выровняться и остановить фронт, нужно много ресурсов. В частности, помощь наших партнеров.

"Партнерам говорят, что уже завтра мы будем в Крыму, а при этом мы теряем Бахмут, Соледар, нас давят на других направлениях фронта. А у населения настроения, будто это мы уже всюду наступаем. Кто-то скажет, что нужно давать людям надежду. Но нужно не превышать ожидания. Надо говорить людям правду. Что мы здесь отступаем, а здесь — готовимся к каким-то активным действиям. Но какие они будут – мы увидим. Потому что сейчас кто бы что ни говорил, никто не знает, как завершится весенне-летняя кампания. Я это действительно не называю контрнаступлением. Я это называю кампанией. Уже осенне-летней", — сказал полковник.

По мнению Костенко, эта кампания покажет, к чему придет Украина.

"Это как два сильных боксера выйдут на ринг, и никто не скажет, кто победит. И только бой покажет, кто сильнее", — подытожил полковник.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Контрнаступление может закончиться одним из трех сценариев, — Роман Костенко про Каховскую ГЭС, освобождение Крыма и зарплаты военным

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