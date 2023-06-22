Российский боевой вертолет рухнул в Беларуси: подробности и фото

Z-вертолет рухнул неподалеку от границы с Украиной

Российская армия продолжает терять свою боевую авиацию не только в бою, но и во время полетов на "своей" территории. Один из таких случаев произошел в Беларуси. Там рухнул Ми-24 ВКС рф.

Об этом сообщает Минобороны РБ.

Так, по данным белорусского военного ведомства, инцидент произошел сегодня, 22 июня, в 13:30 в Барановичском районе. Сообщается, что боевой вертолет Ми-24 "совершил жесткую посадку".

"Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет. Причины происшествия устанавливаются комиссией", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Минобороны РБ не указывает, чей именно это был вертолет, но в сети уже утверждают, что он принадлежал именно россии, прикрепляя соответствующие фото.

Утверждать, что вертолет российский, вероятно, позволяют так называемые полосы вторжения в виде буквы Z, которая расположена на хвосте у аппарата. Стоит отметить, что город Барановичи в Беларуси получил известность после начала войны в Украине благодаря аэродрому и полигону, где теперь находятся военные армии рф.

Напомним, что весной 2023 года в российском Брянске неизвестные уничтожили целый ряд российских вертолетов.

Также мы сообщали, что военный вертолет россиян упал в Крыму.