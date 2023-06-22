Общество надо готовить: полковник об ужесточении мобилизации

При определенном сценарии общество должно быть готово к изменениям

В случае, если полномасштабная война в Украине затянется, необходимо будет принимать соответствующие меры и одной из них является снижение призывного возраста с 25 до 23 лет, или даже до 20. Общество нужно подготовить к такому сценарию.

Об этом секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко рассказал в интервью "Телеграфу".

"Разогрели тему с контрнаступлением. Вроде бы все уже завершается. Во-первых, мобилизация у нас продолжается. Во-вторых, приняли закон об уменьшении призывного возраста, сейчас будут мобилизовать категорию с 25 лет до 27 лет. А если война затянется, нужно будет принимать законы и снижать возраст до 23 лет, а может, до 20 лет", — сказал Костенко.

Он также добавил, что общество нужно подготавливать к такому сценарию, ведь он не исключен. А сейчас, как считает полковник, есть масса людей, которым совершенно не до этого.

Полный текст интервью читайте в нашем материале на сайте "Телеграф": Контрнаступление может закончиться одним из трех сценариев, — Роман Костенко про Каховскую ГЭС, освобождение Крыма и зарплаты военным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые мужчины могут потерять работу во время военного положения. То есть, украинцы, которые подлежат мобилизации теперь не смогут претендовать на одну из должностей.