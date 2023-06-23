ВСУ продвигаются на трех участках фронта, а врагу не хватает резервов: свежие карты боев в Украине

ВСУ ведут контрнаступательные операции, имеют успех и закрепляются на занятых рубежах

Идет 485-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, ВСУ ведут наступательные действия в районе Кременной Луганской области, на западе Запорожской области и на границе между Запорожской и Донецкой областями. В свою очередь оккупанты не могут возобновить полномасштабные наступательные действия к югу от Кременной из-за отсутствия резервов на Луганском фронте.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как сообщили в Генштабе ВСУ, основные усилия враг сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло более 20 боевых столкновений.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска вели наступательные операции в районе Кременной Луганской области, на западе Запорожской области и на административной границе между Запорожской и Донецкой областями. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что наши воины в районе Кременной добились частичных успехов и закрепились на новых позициях. Официальный представитель украинской Таврической группы войск капитан Валерий Шершень сообщил, что украинские силы продвинулись до одного километра в западной части Запорожской области и на административной границе между Запорожской и Донецкой областями.

Луганская и Харьковская области

Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты наступали около Синьковки, успеха не имели. Украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Кременной, в направлении Белогоровка-Диброва, достигли частичного успеха и закрепились на новых рубежах. Северо-западнее Дибровы, вблизи Серебрянского леса и севернее Григоровки идут тяжелые бои. Россияне вели безуспешные наступательные действия у Дибровы, Белогоровки и Серебрянки.

Луганская область

Российский источник заявлял, что войска рф не могут возобновить полномасштабные наступательные действия к югу от Кременной из-за отсутствия резервов на Луганском фронте.

Донецкая область

Геолокационные кадры, опубликованные 21 июня, показывают, что украинские силы совершили ограниченные наступления вблизи Озаряновки. В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступления около Ивановского, Орехово-Василовки и Белой Горы.

Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что в районе Бахмута интенсивность боевых действий снизилась из-за недавней ротации российских сил. Российские ВДВ и мотострелковые части действуют осторожно, глядя на потери ЧВК "Вагнера" в ходе Бахмутской битвы.

Бахмутское направление

Геолокационные кадры, опубликованные 22 июня, показывают, что украинские силы нанесли удар по российским войскам к югу от Кодемы.

Обе стороны проводили атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции вблизи Авдеевки, Северного, Первомайского, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Донецкая область

Спикер украинской Таврической группировки войск капитан Валерий Шершень сообщил, что российские штурмы наиболее интенсивны в районе Авдеевки и Марьинки.

"Южная ось"

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российское наступление вблизи Угледара. На админгранице между Донецкой и Запорожской областями ВСУ проводили наступательные действия, оккупанты также атаковали. Валерий Шершень отметил, что украинские войска продвинулись до километра в районе Донецко-Запорожской границы и на западе Донецкой области. Украинский Генштаб сообщал, что украинские войска имели частичные успехи на линии Ровнополь-Старомайорское.

По данным Генштаба, россияне попытались отбить потерянную территорию около Макаровки. 22 июня украинские войска развивали контрнаступательную операцию на западе Запорожской области. Российские войска без успеха наступали в направлении Пятихаток.

Запорожская область

Россияне утверждали, что украинские войска атаковали юго-восточнее Орехова возле Вербового, а российский блогер заявил, что украинские войска незначительно продвигались вблизи Новофедоровки.

Херсонская и Николаевская области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по данным CNN, на Западе считают, что контрнаступление ВСУ пока не имеет серьезного успеха и продвигается медленно, а россияне демонстрируют больше силы и серьезную подготовку, чем ожидалось. Несмотря на неутешительную оценку, анонимные спикеры подчеркнули, что конттрнаступление находится пока еще на ранней стадии и "со временем украинские силы смогут отвоевать территорию".