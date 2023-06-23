Недоброе утро для оккупантов: в Мариуполе за раз ликвидировали четырех российских офицеров (видео)
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Партизаны Мариуполя передали очередной привет оккупантам
Во временно оккупированном Мариуполе, жители которого активно пытаются прогнать россиян, партизаны за ночь ликвидировали четырех офицеров армии оккупантов.
Об этом на своем канале в Телеграм написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его информации, врагов удалось ликвидировать в одном из частных домов.
"Мариупольское Сопротивление докладывает о ликвидации по меньшей мере 4 офицера кафиров, которые поселились в частном доме мариупольцев в эвакуации в Приморском районе неподалеку от Мариупольского морского порта. Пятница начинается с хороших новостей", — написал он.
Также бойцы мариупольского сопротивления показали кадры с места событий.
В то же время представители так называемой власти Мариуполя пока официально о событиях ничего не сообщали.
Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне хотят отправить на восстановление разрушенного ими же Мариуполя тысячи студентов. Также мы писали о том, что в оккупированный город приехали футбольные ультрас из россии и устроили стрельбу на местном стадионе.