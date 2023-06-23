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Недоброе утро для оккупантов: в Мариуполе за раз ликвидировали четырех российских офицеров (видео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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По оккупантам прилетело в районе морского порта Новость обновлена 23 июня 2023, 07:23
По оккупантам прилетело в районе морского порта. Фото Коллаж "Телеграфа"

Партизаны Мариуполя передали очередной привет оккупантам

Во временно оккупированном Мариуполе, жители которого активно пытаются прогнать россиян, партизаны за ночь ликвидировали четырех офицеров армии оккупантов.

Об этом на своем канале в Телеграм написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его информации, врагов удалось ликвидировать в одном из частных домов.

"Мариупольское Сопротивление докладывает о ликвидации по меньшей мере 4 офицера кафиров, которые поселились в частном доме мариупольцев в эвакуации в Приморском районе неподалеку от Мариупольского морского порта. Пятница начинается с хороших новостей", — написал он.

Также бойцы мариупольского сопротивления показали кадры с места событий.

В то же время представители так называемой власти Мариуполя пока официально о событиях ничего не сообщали.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне хотят отправить на восстановление разрушенного ими же Мариуполя тысячи студентов. Также мы писали о том, что в оккупированный город приехали футбольные ультрас из россии и устроили стрельбу на местном стадионе.

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#Украина #Мариуполь #Оккупанты #прилет