Касается не только Украины: в ГУР рассказали, почему россия стала чаще бить "Кинжалами"

Россияне пытаются запугать "Кинжалами" не только Украину

Россияне по-прежнему думают, что их "Кинжалы" являются недостижимой целью для украинской системы ПВО, хотя наши защитники уже неоднократно сбивали такой тип ракет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Кинжал" зарекомендовал себя с российской точки зрения — они так считают, что это ракета, которую невозможно сбить. Но на сегодняшний день это не так, и мы это видим. Новейшие системы западного образца позволяют уничтожать "Кинжал", — сказал он.

При этом, говорит Скибицкий, россияне продолжают думать, что использование такого типа ракет оказывает давление не только на Украину, но и на ее западных партнеров.

"Военная разведка неоднократно фиксировала в ходе тренировочных полетов МиГ-31К (это носители "Кинжала") на территории Беларуси отработка вопросов пусков ракет не только по территории Украины, но и по территории Польши, Германии. А это один из элементов шантажа и давления на международное сообщество, чтобы они ограничили, а то и вообще прекратили поддержку нашего государства", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне ударили "Кинжалами" по Киеву во время визита переговорщиков из Африки.