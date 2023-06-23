В Украине официально заработал реестр оружия: что нужно знать (инфографика)

Украинцам рассказали, что изменилось с началом работы Единого реестра оружия

В Украине с 23 июня полноценно заработал Единый реестр оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

"Основными преимуществами внедрения ЕРО является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Кроме того, благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия, процедура получения разрешений будет упрощена", — говорится в сообщении ведомства.

В то же время глава МВД Игорь Клименко отметил, что Единый реестр оружия предполагает также создание электронных кабинетов.

Это позволит украинцам получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции. Документы можно будет подать через "Единое окно гражданина" или в магазине по продаже оружия.

Также в министерстве создали дополнительные каналы связи с гражданами:

Контакт-центр ЕРО: 044-33-44-035

Чат-бот Единого реестра оружия в Телеграмме @arms_mvs_bot

Ранее "Телеграф" писал о том, что советуют украинцам делать с оружием и техникой, которые попали к ним во время полномасштабной войны с россией.