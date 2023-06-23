путин готовится нанести ядерный удар по Киеву: Саакашвили назвал главную цель диктатора

Саакашвили считает, что Зеленскому нужно быть внимательным в ближайшее время

Действия россии, и ее руководителя владимира путина в частности, в последние месяцы говорят о том, что рф готовится к применению ядерного оружия. Причем применить его могут по центру принятия решений для ликвидации президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в своей колонке на сайте "Украинской правды" написал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Несмотря на скептицизм некоторых по поводу украинского наступления, в москве знают точно, что при теперешних возможностях ВСУ, им точно не удержать 100-километровую ширину приазовского коридора, и рано или поздно их оборона будет прервана", — отметил политик.

Саакашвили считает, что в результате наступления ВСУ Крымский мост будет уничтожен, а наши военные подойдут к административной границе с Крымом.

"В условиях окружения крымская группировка будет обречена, и в это время в москве обязательно начнется развал кремлевской власти. И вот чтобы не допустить этого, путин планирует ударить тактическим ядерным оружием по центру принятия решений, то есть по центру Киева. Скорее всего до этого будет разыграна какая-нибудь провокация в беларуси, чтобы изобразить, что это минск побудил москву действовать в целях защиты союзника", — добавил он.

Также Саакашвили не стал исключать удара тактическим ядерным оружием и по крупнейшему логистическому центру в польском Жешуве, чтобы автоматически задействовать пятую статью НАТО.

"Что получит из всего этого путин? Первое, если война будет идти так, как сейчас, через несколько месяцев всем будет ясно, что россия потерпела поражение, а так он оставляет шанс, что Вашингтон моргнет первым. Ну, а если не моргнет, то в этом тоже есть свой расчет: выйдет, что войну он проиграет не Украине, а НАТО, и это повод консолидировать свою свору и российское сообщество, особенно перед президентскими выборами", — добавил политик.

В связи с этим Саакашвили призвал "особенно беречь" президента Зеленского и руководство страны.

"Уничтожение Зеленского – это единственное, что спасет россию хотя бы частично", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал, что Штаты отреагировали на возможное применение россией ядерного оружия.