Контрнаступление ВСУ в активной фазе: наступление россиян остановили сразу на двух направлениях

На фронте ежедневно есть продвижения

Контрнаступление ВСУ продолжается в активной фазе, но пока делать преждевременно какие-либо оценки рано. Украинские военные уверенно продвигаются, а на двух направлениях им удалось остановить наступление противника.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила сегодня, 23 июня, в эфире телемарафона.

"Ежедневно у нас есть продвижение. Ежедневно. Да, это постепенно, но наши закрепляются на этих рубежах и они продвигаются уверенно", — ответила Маляр на слова иностранных СМИ о том, что якобы контрнаступление не оправдало ожиданий.

Она также добавила, что были примеры быстрого освобождения территорий, но так и наоборот — это занимало длительное время.

"Если мы говорим о Херсоне, очень долго формировалась ситуация с Силами обороны, чтобы потом можно было эффективно освободить город", — сказала она.

В своем Telegram-канале Анна Маляр написала, что на Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны остановили наступление российских оккупантов.

В то же время в Генштабе информируют, что ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Частичный успех имели на направлениях Новоданиловка – Роботино и Малая Токмачка – Новофедоровка. В свою очередь захватчики сосредоточились на недопущении продвижения наших войск на Ореховском направлении.

Силы обороны Украины сдерживают наступление врага на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются:

на Лиманском направлении – в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области;

на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Северное и Авдеевка Донецкой области;

на Марьинском направлении – в районах населенных пунктов Марьинка и Победа Донецкой области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что отчете Института изучения войны (ISW) появилась информация относительно возможной приостановки контрнаступления ВСУ. Специалисты объяснили, зачем это будет нужно.