"Будем ориентироваться на середину лета": в ГУР дали прогноз по войне в Украине

Наша стратегическая цель – это освобождение всех наших территорий

В ближайшие 2-3 месяца ситуация на фронте будет такой, как сейчас, продолжатся активные боевые действия. Украина будет освобождать свои территории, а россия - пытаться достичь целей "СВО". Однако важной точкой является середина лета.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Скажу так: в ближайшие 2-3 месяца будут активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонительного характера, потому что наша стратегическая цель – это освобождение всех наших территорий. Россияне будут пытаться все же выполнить те задачи, чтобы сказать, закончили ли они свою "специальную военную операцию", или не закончили", — очертил он перспективы.

Выводы по военным возможностям россии в ближайшем будущем и прогнозы ее последующих шагов, по словам Скибицкого, можно будет делать в середине лета.

"Тем не менее, мы будем ориентироваться на середину лета – удастся ли противнику выполнить свои планы по модернизации, по перегруппировке, по формированию новых соединений, частей, как у них пройдет реформирование. Российское командование, например, уже официально заявило о реформировании, восстановлении Ленинградского и Московского военных округов. После этого можно будет и производить оценку возможностей российской федерации, и прогнозировать возможный характер действий россии уже на осенне-зимнюю кампанию", — резюмировал Скибицкий.

Напомним, Скибицкий также объяснил, почему россия начала чаще бить по Украине "Кинжалами".