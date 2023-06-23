Может быть одной из угроз: в ГУР оценили риски от новых ракет на границе с Украиной

Ракетный комплекс "Бал" у границ Украины может нести угрозу для населения, считают в ГУР

Ракетные комплексы "Бал", которые недавно россия стянула к северным границам Украины, не обладают большой эффективностью при обстрелах нашей территории.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, сейчас разведка выясняет более детальную информацию о том, какие угрозы могут нести данные установки на северной границе.

"Опять же, комплексы "Бал" и "Бастион" использовались и с Крымского полуострова, и из Херсонской области по наземным объектам. Но эффективность такого применения была низкой из-за того, что эти комплексы предназначены прежде всего для борьбы с морскими целями. "Бал" — это противокорабельный комплекс, а потому он не очень эффективен против сухопутных целей", — рассказал Скибицкий.

Представитель ГУР при этом подтвердил, что россияне работали над модернизацией комплекса, чтобы наносить им удары по наземным целям.

"Этот вопрос отслеживается, он действительно актуален, и это может быть одной из угроз для наших городов, для гражданского населения", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что чем опасны установки "Бал" для Украины.