Укр

Это ж уже было: россияне восстановили шпионский центр на Кубе, чтобы следить за США (фото)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Россия шпионит за США на Кубе Новость обновлена 23 июня 2023, 16:04
Россия шпионит за США на Кубе. Фото The Insider

Российские военные наводнили Кубу

Россияне продолжают вести агентурную работу против стран Запада. В этих целях страна-террорист реанимировала даже целый шпионский центр на Кубе, с помощью которого еще СССР "подсматривала" за США.

Об этом сообщает The Insider.

Речь идет о центре под называнием "Лурдес", официально закрытом еще в 2001 году. Также под видом дипломатов на остров тайно перебрасывают "слухачей" из ГРУ и выпускников узкопрофильных вузов, связанных с ракетостроением, вычислительной техникой и точной математикой. Вычислить их удалось, в том числе, благодаря ученикам в посольской школе: отцы этих детей в основном оказывались не дипломатами, а кадровыми офицерами спецслужб со специализацией в радиоэлектронной разведке и смежных областях.

Первые сообщения о секретных договоренностях между Москвой и Гаваной о резком усилении шпионажа против США появились в июле 2014 года. Все началось с возобновления работы Радиоэлектронного центра (РЭЦ) "Лурдес" в предместьях Гаваны. РЭЦ был построен в 1967 году и находился в подчинении ГРУ, а также ПГУ — подразделения КГБ, отвечающего за внешнюю разведку.

"Его возможности позволяли перехватывать данные с американских спутников связи, телефонные переговоры и сообщения из центра управления полетами NASA во Флориде. Численность военного персонала вместе с вольнонаемными достигала около трех тысяч человек. В командировку на остров записывались за несколько лет вперед, либо туда отправляли тех, у кого были хорошие связи с КГБ", — говорится в материале.

Но и без центра российских разведчиков на Кубе хватает. Некоторые из них, например, поселились в посольстве, которое находится в Гаване.

"Дипломаты в погонах с легкостью пробиваются по базам данных и в интернете", — пишут журналисты.

Так, военный атташат в посольстве возглавляет генерал Петр Куликов, которого источники The Insider называют главным резидентом ГРУ на Кубе. Генерал свободно общается на испанском и английском языках и засветился в Мексике, где возглавлял резидентуру ГРУ.

В подчинении у Куликова три помощника: ранее служивший на военно-морской базе в Гаджиево Максим Дельцов, "пехотинец" Александр Быков и военный летчик Виталий Прохоров. Помимо работы с местной агентурой, военные атташе ведут воспитательную работу в школе при российском посольстве и в нужном свете рассказывают детям о войне в Украине.

Помимо вышеуказанные россяин на кубе, например, были замечены кибернетики, представители "Аэрофлота" и даже РПЦ.

"В Гаване батюшка играет важную роль в пропаганде русского мира и, чтобы заманить кубинцев, в помещении храма крутит им советские военные фильмы с испанскими субтитрами", — говорится в статье.

Другие россияне, живущие на Кубе, представляют еще больший интерес. В частности, на сайте школы при российском посольстве были обнаружены 37 учеников, чьи родители не указаны в дипломатическом листе. Их установили журналисты.

  • "Так, отец школьницы Алены Александр Уточкин до Гаваны служил в в/ч 47747 в Климовске, куда перевезли часть оборудования из закрытого Путиным шпионского центра в Лурдесе. До ликвидации воинской части в 2013 году там несли дежурство около 80 офицеров ГРУ, перехватывающих сигналы с американских и европейских спутников;
  • В соцсетях мы обнаружили офицера-связиста из в/ч 47747 Павла Смолко;
  • Вместе с дочерью Уточкина в школе учится Алексей, отец которого Артем Половников служил в поселке Ватутинки-1 в Подмосковье. В Ватутинках расположен Главный приемный центр космической разведки ГРУ, туда стекается информация со всего мира;
  • Среди родителей есть и другие выпускники технических вузов, не имеющие отношения к дипломатической работе. Так, отец школьника Станислава Виталий Кадырко окончил военный факультет Российского государственного технологического университета имени К. Э. Циолковского. Ранее он работал в НИИ "Точные приборы", который выполняет госзаказы Роскосмоса и Ракетно-космического центра "Прогресс";
  • Сергей Поддавашкин, чья дочь Екатерина учится в 10 классе, окончил Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, откуда перспективных выпускников набирают в Управление научно-технической разведки СВР либо в ГРУ;
  • В школе при посольстве учатся Егор и Дмитрий. Их отца Романа Любушкина тоже нет в списках дипломатов. Он окончил Академию ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого и потом пошел служить в ГРУ. "Петровцы", как их называют в военной разведке, под видом дипломатов сидят практически во всех российских посольствах и фиксируют цели, по которым необходимо наносить ракетные удары", — указывают журналисты.

И таких россиян на Кубе еще не мало. Отмечается, что за присутствие своих военных и эксплуатацию РЭЦ в кремле платят довольно щедро. В Гавану в рамках гуманитарной помощи идут нескончаемые поставки пшеницы, продовольствия, запчастей для устаревших самолетов, легкового и грузового автопарка. В том числе с помощью российских специалистов ремонтируются танки, БМП и морские катера.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Германии ожидают "агрессивных действий" российских шпионов.

Также мы сообщали, что СБУ раскрыла агента ФСБ, который тренировал украинских воинов и искал западное оружие.

Теги:
#Россия #Куба #Война #Агент