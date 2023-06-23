Это ж уже было: россияне восстановили шпионский центр на Кубе, чтобы следить за США (фото)

Российские военные наводнили Кубу

Россияне продолжают вести агентурную работу против стран Запада. В этих целях страна-террорист реанимировала даже целый шпионский центр на Кубе, с помощью которого еще СССР "подсматривала" за США.

Об этом сообщает The Insider.

Речь идет о центре под называнием "Лурдес", официально закрытом еще в 2001 году. Также под видом дипломатов на остров тайно перебрасывают "слухачей" из ГРУ и выпускников узкопрофильных вузов, связанных с ракетостроением, вычислительной техникой и точной математикой. Вычислить их удалось, в том числе, благодаря ученикам в посольской школе: отцы этих детей в основном оказывались не дипломатами, а кадровыми офицерами спецслужб со специализацией в радиоэлектронной разведке и смежных областях.

Первые сообщения о секретных договоренностях между Москвой и Гаваной о резком усилении шпионажа против США появились в июле 2014 года. Все началось с возобновления работы Радиоэлектронного центра (РЭЦ) "Лурдес" в предместьях Гаваны. РЭЦ был построен в 1967 году и находился в подчинении ГРУ, а также ПГУ — подразделения КГБ, отвечающего за внешнюю разведку.

"Его возможности позволяли перехватывать данные с американских спутников связи, телефонные переговоры и сообщения из центра управления полетами NASA во Флориде. Численность военного персонала вместе с вольнонаемными достигала около трех тысяч человек. В командировку на остров записывались за несколько лет вперед, либо туда отправляли тех, у кого были хорошие связи с КГБ", — говорится в материале.

Но и без центра российских разведчиков на Кубе хватает. Некоторые из них, например, поселились в посольстве, которое находится в Гаване.

"Дипломаты в погонах с легкостью пробиваются по базам данных и в интернете", — пишут журналисты.

Так, военный атташат в посольстве возглавляет генерал Петр Куликов, которого источники The Insider называют главным резидентом ГРУ на Кубе. Генерал свободно общается на испанском и английском языках и засветился в Мексике, где возглавлял резидентуру ГРУ.

В подчинении у Куликова три помощника: ранее служивший на военно-морской базе в Гаджиево Максим Дельцов, "пехотинец" Александр Быков и военный летчик Виталий Прохоров. Помимо работы с местной агентурой, военные атташе ведут воспитательную работу в школе при российском посольстве и в нужном свете рассказывают детям о войне в Украине.

Помимо вышеуказанные россяин на кубе, например, были замечены кибернетики, представители "Аэрофлота" и даже РПЦ.

"В Гаване батюшка играет важную роль в пропаганде русского мира и, чтобы заманить кубинцев, в помещении храма крутит им советские военные фильмы с испанскими субтитрами", — говорится в статье.

Другие россияне, живущие на Кубе, представляют еще больший интерес. В частности, на сайте школы при российском посольстве были обнаружены 37 учеников, чьи родители не указаны в дипломатическом листе. Их установили журналисты.

"Так, отец школьницы Алены Александр Уточкин до Гаваны служил в в/ч 47747 в Климовске, куда перевезли часть оборудования из закрытого Путиным шпионского центра в Лурдесе. До ликвидации воинской части в 2013 году там несли дежурство около 80 офицеров ГРУ, перехватывающих сигналы с американских и европейских спутников;

В соцсетях мы обнаружили офицера-связиста из в/ч 47747 Павла Смолко;

Вместе с дочерью Уточкина в школе учится Алексей, отец которого Артем Половников служил в поселке Ватутинки-1 в Подмосковье. В Ватутинках расположен Главный приемный центр космической разведки ГРУ, туда стекается информация со всего мира;

Среди родителей есть и другие выпускники технических вузов, не имеющие отношения к дипломатической работе. Так, отец школьника Станислава Виталий Кадырко окончил военный факультет Российского государственного технологического университета имени К. Э. Циолковского. Ранее он работал в НИИ "Точные приборы", который выполняет госзаказы Роскосмоса и Ракетно-космического центра "Прогресс";

Сергей Поддавашкин, чья дочь Екатерина учится в 10 классе, окончил Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, откуда перспективных выпускников набирают в Управление научно-технической разведки СВР либо в ГРУ;

В школе при посольстве учатся Егор и Дмитрий. Их отца Романа Любушкина тоже нет в списках дипломатов. Он окончил Академию ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого и потом пошел служить в ГРУ. "Петровцы", как их называют в военной разведке, под видом дипломатов сидят практически во всех российских посольствах и фиксируют цели, по которым необходимо наносить ракетные удары", — указывают журналисты.

И таких россиян на Кубе еще не мало. Отмечается, что за присутствие своих военных и эксплуатацию РЭЦ в кремле платят довольно щедро. В Гавану в рамках гуманитарной помощи идут нескончаемые поставки пшеницы, продовольствия, запчастей для устаревших самолетов, легкового и грузового автопарка. В том числе с помощью российских специалистов ремонтируются танки, БМП и морские катера.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Германии ожидают "агрессивных действий" российских шпионов.

Также мы сообщали, что СБУ раскрыла агента ФСБ, который тренировал украинских воинов и искал западное оружие.