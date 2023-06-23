Удар по Чонгарскому мосту: сальдо сделал неприятное для оккупантов признание

Последствия удара ВСУ по Чонгарскому мосту, который был нанесен 22 июня, оказались серьезнее, чем ожидали оккупанты. Это они уже подтверждают и лично.

Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на слова ставленника кремля на оккупированной Херсонщине коллаборанта владимира сальдо.

По его словам, "мост поврежден намного серьезнее, чем мы думали".

Теперь, несмотря на то, что сальдо сразу после атаки Украины прогуливался по мосту и заверял, что все починят, жалуется, что ВСУ "выключили" мост примерно на 20 дней, а может быть и больше.

"Мост сейчас, в ближайшие 15-20 дней, даже может и больше – пока проводятся там работы, исследуют его, что с ним делать, – не пригоден для передвижения", — передают пропагандисты слова Сальдо.

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