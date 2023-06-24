Оккупанты потеряли инициативу на важном направлении и затихли под Бахмутом: свежие карты боев

23 июня россияне не проводили наземных атак в районе Бахмута

Идет 486-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, в минувшие сутки украинские войска развивали контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта — на западе Запорожской области и на ее границе с Донецкой областью. Россияне потеряли инициативу в наступлении на Купянском направлении.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы добились успехов в западной части Запорожья южнее Орехова на линии Новоданиловка — Роботино и юго-восточнее Орехова на линии Малая Токмачка — Новофедоровка. Враг по-прежнему сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, идут тяжелые бои. В течение суток произошло более 27 боевых столкновений.

Луганская и Харьковская области

Оккупанты атаковали в районе Купянска. Генштаб Украины сообщил, что они провели неудачные наступательные действия около Синьковки. Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, на Купянском направлении было два боя и что россияне потеряли инициативу в этом районе.

Луганская и Харьковская области

Продолжались боевые действия к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки.

Донецкая область

23 июня российские силы не проводили подтвержденных наземных атак в районе Бахмута. Сергей Череватый сообщил, что боевых действий на Бахмутском направлении не было, стороны обменивались контрбатарейным огнем.

Бахмутское направление

Спутниковые снимки, опубликованные 22 июня, показывают, что оккупанты с 18 мая построили новые укрепления у Семигорья (16 км от Бахмута).

Донецкая область

23 июня российские и украинские войска продолжали ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что россияне вели безуспешные наступления у Авдеевки, Северного, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

23 июня российские и украинские войска продолжали наземные атаки на границе западной Донецкой и восточной Запорожской областей. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты пытались вернуть себе утраченные позиции около Макаровки Донецкой области.

23 июня украинские войска развивали контрнаступление на западе Запорожской области. По данным Генштаба ВСУ, украинская армия достигла частичного успеха на рубежах Новоданиловка-Роботино и Малая Токмачка — Новофедоровка.

Запорожская область

Украинский Генштаб также заявил, что россияне развернули резервы в районе Орехово для обороны от наступления украинских войск.

Украинские войска продолжали наносить удары по российским тыловым районам на юге Украины. Российские источники утверждали, что украинцы ударили четырьмя ракетами Storm Shadow по району концентрации оккупантов, как сообщается, по базе Росгвардии в Геническе Херсонской области.

Херсонская и Николаевская области

Как сообщал "Телеграф", в Минобороны Украины отреагировали на статью CNN о том, что первый этап контрнаступления ВСУ "не оправдал ожиданий" Запада, заявив, что операция идет по плану, а делать выводы сейчас – некорректно.