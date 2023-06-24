Ночью по Украине враг выпустил более 50 ракет: в ВСУ раскрыли детали

Силы ПВО уничтожили 41 крылатую ракету и два ударных дрона

В ночь на субботу, 24 июня, россия выпустила по Украине более 50 ракет и два дрона-камикадзе. В частности оккупанты использовали ракеты Х-22, которые ПВО Украины сбивать не может.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Была атака 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспия. Выпустили они 40 ракет в этот раз. Мощная ночная атака", — сказал он.

Игнат добавил, что для атаки россияне также использовали бомбардировщик Ту-22М3, выпустив 9 ракет Х-22, которые входят в цель по баллистической траектории. Также оккупанты выпустили две крылатые ракеты "Калибр" и два дрона-камикадзе.

Спикер ВС подчеркнул, что ПВО ночью отработало достаточно успешно, однако ракеты Х-22, к сожалению, силы и средства, имеющиеся у Украины, сбивать пока не могут.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, в ночь на 24 июня была уничтожена 41 крылатая ракета и два ударных дрона.

"Ночью 24 июня противник нанес ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования из бомбардировщиков Ту-95мс, Ту-22м3, морского базирования "Калибр" и ударными дронами "Shahed-136/131", — сказано в сообщении.

Десять самолетов стратегической авиации совершили пуски 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Кроме того, восемь бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3 нанесли удары 9 ракетами Х-22 с северного, южного и восточного направлений.

Также из акватории Черного моря оккупанты осуществили пуски двух крылатых ракет морского базирования "Калибр". С юга противник атаковал двумя иранскими ударными дронами "Shahed-136/131".

"По результатам боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны сбиты все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета "Калибр" и два ударных дрона "Shahed-136/131", — сообщили в ВС.

Уточняется, что ракеты Х-22 российские террористы направили в направлении Днепра и Кривого Рога.

Напомним, в ночь на 24 июня взрывы звучали в Киеве, Днепре, Харькове, Кропивницком, и Одессе. В столице погибли три человека, еще восемь человек травмированы. 24 человека спасли сотрудники ГСЧС. Тела двух жертв еще не идентифицированы. В Соломенском районе на многоэтажку упали обломки сбитой российской ракеты. Разрушения коснулись трех этажей, вспыхнул пожар. В Днепре пострадали 8 людей, среди них двое детей.