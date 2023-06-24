Пока в россии "бунт": ВСУ перешли в наступление на ряде направлений

ВСУ достигли успеха на ряде направлений

Пока внимание украинцев было приковано к "гражданской войне" в россии, подразделения ВСУ перешли к наступательным действиям на востоке Украины и смогли продвинуться.

Как проинформировала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, наступление началось на нескольких участках одновременно.

По ее словам, речь идет об Орехово-Василовке, Бахмуте, Богдановке, Ягодном, Клещиевке и Курдюмовке. На каждом из этих направлений ВСУ достигли успеха и смогли продвинуться.

При этом россияне попытались провести ответные наступления на направлении Купянска, Лимана и Марьинки, но потерпели неудачу.

Что касается южной части нашей страны, то там тяжелые бои продолжаются по всем направлениям. Враг находится в обороне и пытается всеми силами остановить продвижение украинских защитников, но при этом несет тяжелые потери.

Как сообщал "Телеграф", в Минобороны Украины отреагировали на статью CNN о том, что первый этап контрнаступления ВСУ "не оправдал ожиданий" Запада, заявив, что операция идет по плану, а делать выводы сейчас – некорректно.