Зачистили плацдарм: ВСУ на Донбассе разгромили батальон "гвардейцев" рф

Враг потерял около 30 бойцов "двухсотыми", десятки были ранены, а еще примерно с десяток попали в плен.

Пока россияне наблюдали за "путчем пригожина" в своей стране, украинские военные из 1 механизированного батальона Третьей отдельной штурмовой бригады (известной ранее как ССО "Азов") занимались привычными "повседневными" делами – уничтожали российского врага.

В частности, украинскими воинами был разгромлен третий батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады рашистов.

Об этом сообщил командир Третьей отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Белецкий.

"Сегодня бойцы 1 механизированного батальона 3ОШБр разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады рф. С их стороны 30 200х, десятки раненых и с десяток пленных", — сказал он.

По словам Белецкого, таким образом ВСУ полностью зачистили плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины во время контрнаступления освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были под оккупацией с 2014 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в субботу, 24 июня, Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно в направлении Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клищиевка, Курдюмовка. На всех направлениях есть продвижение вперед.