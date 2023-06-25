Киев, Запорожье, Харьков и не только: где в Украине накажут чиновников за состояние укрытий

Работа должностных лиц, которые отвечают за укрытия, признана неудовлетворительной

В ходе проверки укрытий в Киеве и других городах Украины были выявлены критические нарушения в некоторых из них. В течение недели главы городов и регионов с плохо обустроенными бомбоубежищами будут наказаны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба.

"Это город Запорожье, это Сумская область, Конотопский район, Житомирский район, Киевский район. Города: Киев, Херсон, Чернигов, Одесса, Николаев, Харьков, Конотоп, Белая Церковь. В этих городах работа должностных лиц, которые отвечают за состояние укрытий, она признана неудовлетворительной", — сказал он.

По словам Кулебы, в связи со сложившейся ситуацией, Совет национальной безопасности и обороны принял решение, что в течение недели соответствующим органам нужно будет определиться с дисциплинарными решениями в отношении людей, занимающих руководящие должности в перечисленных городах и регионах и отвечающих за укрытия.

"И в течение недели в городах, в регионах и областях должны быть приняты решения по этим должностным лицам", – сказал Кулеба.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 1 июня в Киеве случилась страшная трагедия. Во время ракетной атаки жители Деснянского района отправились в укрытие в поликлинике №3. Они стучали в дверь и пытались попасть в укрытие, но двери им так никто и не открыл. В один момент случился "прилет" рядом с местом, где стояли люди, которые так и не смогли попасть в бомбоубежище. В результате погибли 33-летняя женщина и 34-мама с 11-летней дочерью. После этого было принято решение проверить все укрытия.