Ракетный удар по Киеву: под завалами многоэтажки нашли тела еще двух погибших

Число жертв увеличилось почти вдвое

В Киеве продолжают разбор завалов многоквартирного дома, в который россияне попали ракетой. К сожалению, количество жертв увеличилось.

Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Как стало известно, сегодня, 25 июня, под завалами дома в Соломенском районе спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Это означает, что общее количество жертв очередного теракта россиян на данный момент составляет уже 5 человек.

Операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается. Спасатели еще работают в поврежденном доме.

Напомним, ночью, 24 июня, из-за очередной атаки рф во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о пусках ракет по нескольким направлениям. Кроме Киева и Днепра взрывы были слышны в Харькове, Кропивницком, Кривом Роге и Николаеве.

На месте трагедии побывал и корреспондент "Телеграфа". Он показал весь ужас очередного российского зверства. В киевском доме теперь разрушен 18-й этаж, также пострадали 16-й, 17-й и 19-й этаж здания. Кроме того, пострадали не менее 40 автомобилей припаркованных возле дома.