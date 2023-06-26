Враг активизировался под Бахмутом, но ВСУ не дают расслабиться: свежие карты боев

Около Марьинки за минувшие сутки произошло 13 боевых столкновений

Идет 488-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 25 июня украинские силы продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. В районе Бахмута наши воины разгромили подразделения 57-й ОМСБр 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа рф и уничтожили российский плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

Об этом сообщается в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

По данным Генштаба ВСУ, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло более 20 боевых столкновений.

Харьковская и Луганская области

Генштаб Украины сообщил, что российская диверсионно-разведывательная группа безуспешно пыталась пересечь границу в Сумской области в районе Родионовки.

Луганская и Харьковская области

Оккупанты продолжили наземные атаки северо-западнее Сватового, украинские наступательные действия продолжаются вдоль линии Кременная-Сватово. Генштаб Украины сообщил, что россияне без успеха наступали вблизи Берестового Харьковской области.

Донецкая область

Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты активизировали наступательные операции в районе Бахмута и неудачно атаковали северо-восточнее Бахмута в районе Раздолевки; северо-западнее Бахмута в районе Григорьевки и Миньковки; и к юго-западу от Бахмута у Ивановского.

3-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ сообщила, что в районе Бахмута разгромила подразделения 57-й ОМСБр 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа и уничтожила российский плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс между Майорском и Курдюмовкой.

Бахмутское направление

Украинские военные источники сообщили, что оккупанты атаковали украинские позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях, а вблизи Марьинки за минувшие сутки произошло 13 боевых столкновений.

Донецкая область

Геолокационные кадры, опубликованные 24 и 25 июня, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись на северной окраине Донецка, южнее Авдеевки и между Песками и Первомайском.

"Южная ось"

Продолжаются наземные атаки обеих сторон вдоль административной границы между западной Донецкой и восточной Запорожской областями. Украинский Генштаб сообщил, что россияне безуспешно пытались захватить утраченные позиции около Новодаровки.

Запорожская область

Российские и украинские силы совершили ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области 25 июня.

Херсонская и Николаевская области

Российские источники утверждали, что украинские войска удерживают позиции у Антоновского моста в Херсонской области. 24 июня российский блогер заявил, что у Антоновского моста шли бои между российскими ВДВ и украинскими войсками.

Как сообщал "Телеграф", участники партизанского движения "Атеш" заявили, что Вооруженные Силы Украины, возможно, 25 июня начали закрепляться на левом берегу Днепра.