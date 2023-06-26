Оккупантам будет горячо: ВСУ получили американские снаряды для 2С7 "Пион" (фото, видео)

Американцы пополнили запасы снарядов для установки "Пион"

Украина в рамках пакета военной помощи от США, обнародованного 9 июня, получила 203-мм снаряды М106, которые уже успешно применяют на фронте для самоходных установок 2С7 "Пион".

Как пишет "Милитарный", в США данный тип снарядов используют для ведения огня из американской самоходной гаубицы M110.

Весит такой снаряд 91 килограмм, а начальная скорость его полета — 594 м/с. Для сравнения, отечественные снаряды имеют вес в 110 килограммов.

М106 может поражать цели на расстоянии в 16,8 км, в то время как снаряды, которые уже были у ВСУ, имеют дальность стрельбы почти в два раза больше.

Наши военные с начала полномасштабной войны применяли для стрельбы из установок 2С7 "Пион" отечественные снаряды. Почти за полтора года войны запасы заметно уменьшились, из-за чего потребовалась помощь от западных партнеров.

Что касается самой системы 2С7, то ее производили на Кировском заводе в Ленинграде с 1975 года. 203-мм пушка 2А44 имеет максимальную скорострельность 1,5 выстрела в минуту. Оружие создавали для ударов по особо важным объектам противника, технике врага и фортификационным сооружениям.

Ранее "Телеграф" писал о том, что как ВСУ используют трофейную технику на фронте.