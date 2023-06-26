Украинцы получают сообщения от мертвых: в Минцифры рассказали, как этого избежать

Операторы продают номера погибших

В Украине будут бронировать номера телефонов военных, которые погибли или пропали без вести на войне. Такое решение призвано решить ряд неприятных моментов для их родственников.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его информации, данные мобильные номера будут резервироваться операторами на два года. Федоров объяснил, что обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу, однако теперь этого происходить не будет. Это позволит избегать неприятных ситуаций с сообщениями от мертвых.

Инициатором данного решения выступил блогер и один из основателей "Демсокиры" Юрий Гудыменко. Причиной этому послужили инциденты, в которые, в частности, попадал и он лично.

"В конце осени я получил уведомление от погибшего еще в 2018 году пацана. Снова. В очередной раз. "…теперь в Viber". "…присоединился к Telegram". Такие сообщения от погибших бойцов получали тысячи человек каждый день. Потому что номера, которые долго не использовались, операторы мобильной связи через некоторое время отключали и перепродавали. Кто-то покупал сим-карту с номером, который у кого-то записан как "Отец" или "Любимый". И родным, близким начинали приходить однотипные сообщения от мёртвых", — рассказывает Гудыменко.

Как зарезервировать мобильный номер погибшего

обратитесь в службу поддержки оператора. Kyivstar — 0800300466, lifecell — 0800205433.

сообщите номер для резерва

укажите, от кого обращение

ждите SMS с решением

Отмечается, что сейчас данная функция работает в тестовом режиме.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине теперь можно закрыть ФОП через "Дія".