"Было неприятно": главный раввин Украины объяснил, почему у Киева сложности с израильской поддержкой

Израильтяне обиделись на один из поступков Украины, из-за чего уменьшили темпы поддержки Киева

Решение Киева проголосовать за резолюцию ООН по нераспространению ядерного оружия на Ближнем Востоке повлияло на отношения между Украиной и Израилем.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

По его словам, такое решение в Израиле было воспринято негативно.

"Они не поняли, почему Украина голосовала против. Это ударило рикошетом и повредило отношениям на разных уровнях. Я знаю в Израиле организации, волонтеров, которые с утра до ночи помогали Украине. Они отреагировали остро, с обидой: "Как же так?" Некоторые перестали помогать. Сейчас уже все нормально, все наладилось. А тогда…" — сказал он.

Раввин не исключает, что таким жестом Украина хотела надавить на Израиль, чтобы он оказывал больше помощи.

"Давление — не способ, нужно договариваться. Тогда пришлось обращать внимание: да, Украина проголосовала против. Но посмотрите на россию! Она всегда голосует против Израиля, в 100%. Но все равно это было очень неприятно", — добавил он.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": "Тираны на последнем вздохе не раз разыгрывали еврейскую карту": интервью с главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом, ч.II

Напомним, что недавно украинское посольство в Израиле разместило на Facebook достаточно жесткое обращение к правительству Израиля. В частности, там обвинили израильтян в наращивании темпов сотрудничества с россией. "Телеграф" писал о том, как это событие прокомментировал спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm" Михаил Макарук.