"путин зол вдвойне": выживет ли пригожин после мятежа в россии

пригожин не просто предал путина, он еще и заставил его бояться

Все гарантии безопасности, о которых пригожин договорился с лукашенко, вряд ли сработают. путин никогда не простит мятеж наемников, являющимся его личным предательством.

Такое мнение высказал эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го штурмового батальона ВСУ "Айдар" Евгений Дикий в комментарии "Телеграфу".

Дикий считает, что в целом поступок пригожина, который знает путина уже не одно десятилетие, выглядит довольно странным. А доверится диктатору, не прощающему предательств, было ошибкой.

"путин не прощает предательства. Тех, кого он считает людьми, предавшими лично его, он достает всегда и везде. В том числе за границей. И устраняет руками российских спецслужб. А пригожин не просто предал путина, он еще и заставил его бояться. Так что тут путин зол вдвойне. Поэтому, на мой взгляд, жить пригожину осталось крайне недолго. Убьют его в Беларуси или сначала дадут улететь в Африку, а потом убьют там — чисто технический вопрос для КГБ-ФСБ. Но что он не жилец – 99%", — говорит эксперт.

Больше о том, почему остановился пригожин и что показал его бунт вы можете прочитать в полной версии интервью Евгения Дикого "Телеграфу" под названием: "Фальстарт, "черный лебедь" или тектонический сдвиг? Что показал мятеж вагнеровцев".

Стоит отметить, что аналогичного мнения придерживаются и на Западе, предрекая пригожину скорую кончину.

Ранее мы писали о том, что пригожин выдал первое заявление после конца мятежа в россии.