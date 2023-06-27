россия ударила по Кременчугу в годовщину удара по ТЦ: все подробности

Ракеты X-22, как и год назад, полетели на Кременчуг

Сегодня, 27 июня, в годовщину удара по Кременчугу россияне снова запустили ракеты по этому городу. К сожалению, уже есть информация о "прилетах".

Об этом сообщает "OBOZREVATEL".

По данным издания, в Кременчуге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги, а сейчас к месту событий массово едут "скорые".

В то же время в местных Telegram-пабликах говорят, что информация о массовом выезде медиков якобы "не соответствует действительности".

"Была похоронная процессия, которая ехала в сопровождении полицейских и СМП с включенными спецсигналами", — утверждают авторы поста.

Официальной информации пока не поступало. Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что про подробности говорить еще рано, но рассказал о типах ракет, которые были запущены по городу. По его данным, российские террористы применили по Кременчугу такие же ракеты, как и год назад — X-22.

"Был вылет двух Ту-22м3, которые выпустили 2 ракеты, их скорость – более 4000 километров в час. Ракета имеет очень серьезную взрывную мощность. Взрывная часть — это около тонны взрывчатки. А еще она довольно неточная", — рассказал Игнат.

Обновлено: появилась официальная информация о "прилетах".

"Есть попадания в Кременчугском районе в дачный кооператив. Предварительно без жертв. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано", — говорят в Полтавской ОВА.

Напомним, что 27 июня 2022 года ТЦ, в котором находилось большое количество людей, был атакован российской крылатой ракетой X-22. На следующий день после трагедии стало известно о 20 погибших и 59 раненых.