В ООН обвинили Украину в "злоупотреблениях" при задержаниях коллаборантов и боевиков: украинцы в гневе

В сети разгорелся настоящий скандал

ООН, которая с начала полномасштабной войны продолжает поражать украинцев своими действиями, отличилась еще одним скандальным решением. Там пожаловались, что Украина как-то не так себя ведет с коллаборантами

Об этом говорится в новом отчете организации.

В ООН выдали, что после введения военного положения в Украине в феврале 2022 года в Уголовный кодекс были внесены изменения по задержанию людей, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. Это якобы привело к появлению "благоприятной среды" для "произвольных задержаний". В частности там говорят о 75 случаях, когда украинские силовики "произвольно задержали" гражданских, преимущественно подозреваемых в уголовных преступлениях, связанных с войной.

Кроме того, УВКПЧ заявляют о "злоупотреблении" украинскими силовиками во время задержания нескольких гражданских за вероятное участие в боевых действиях на стороне боевиков "ЛДНР" в 2014-2020 годах. Этих людей якобы "произвольно лишили свободы" во время задержания.

В связи с этим ООН призвала Украину "обеспечить проведение любых арестов в соответствии с основаниями и процедурой, установленными законом", а также "прекратить чрезмерное использование внутреннего законодательства, чтобы оправдать задержание без суда или ордера".

На данное заявление отреагировали в сети, где уже разгорелся настоящий скандал. Международную организацию обвиняют в "бесполезности" и посоветовали побольше обращать внимания на оккупантов, которые каждый день убивают украинцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что ООН насмешила украинцев своим новым решением.

Также мы сообщали, что Грета Тунберг откровенно высмеяла работу ООН после подрыва Каховской ГЭС