Ночью в Мелитополе гремели мощные взрывы: оккупанты подозрительно молчат (видео)

Оккупантам передали очередной "привет"

После полуночи 28 июня в оккупированном Мелитополе, где недавно подорвали железную дорогу, прогремела серия мощных взрывов, которые слышали в разных районах города.

Как пишут местные Телеграм-каналы, перед взрывами здесь раздался сигнал воздушной тревоги.

"Даже там пытались что-то со своего ПВО сбить. Рогов завтра скажет — сбили все. Ну а пока, ребятки на КамАЗах и Уралах едут за мальчиками в трусиках в места прилетов, ну или за тем что осталось", — говорится в публикации.

В то же время мониторинговый паблик "Николаевский ванек" пишет, что выходы ПВО наблюдались с района аэродрома и немного западнее от города.

"Значит будем добавлять", — пишут там.

Интересно, что информация о взрывах появилась в сети около 00:30, однако по состоянию на утро оккупанты так и не опубликовали никаких подробностей. Там лишь подтвердили сам факт взрывов.

"В городе прозвучала серия взрывов. На данный момент речь идёт о шести взрывах. Подробности позже", — пишет оккупант Владимир Рогов.

Местные жители в свою очередь отмечают, что еще ни разу не слышали таких мощных взрывов в городе.

Ранее "Телеграф" писал о том, что оккупанты готовятся вывезти из Мелитополя тысячи детей.