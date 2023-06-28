Командование россиян не знает всех успехов наступления ВСУ: Резников назвал причину

Украинские войска освобождают Украину от оккупантов, нанося им значительные потери

Оккупанты не всегда сообщают руководству о том, что ВСУ выгнали их с захваченных ранее в Украине территорий. Они боятся реакции начальства.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times.

Он подчеркнул, что цель украинских войск в освобождении земель Украины и они идут к ней, нанося российским оккупантам большие потери.

Резников добавил, что украинские воины сумели добиться "определенных достижений", которые Генштаб еще не обнародовал во избежание разоблачения украинских войск.

"Иногда россияне не докладывают своему руководству о том, что они потеряли определенный участок или территорию. Они боятся дальше докладывать начальству", — сказал глава Минобороны.

Как рассказывал "Телеграф", в этом же интервью Резников заявил, что активное освобождение нашими военными населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях в июне не является главным событием контрнаступления Вооруженных сил Украины. По словам главы оборонного ведомства, когда случится главное событие, все сразу поймут, о чем была речь. Он также призвал украинцев не не акцентировать внимание на информации из сети о том, что ВСУ медленно продвигаются на фронте.