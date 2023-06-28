Укр

"Ждите хороших новостей": в ВСУ похвастались новым дальнобойным оружием (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
ВСУ
ВСУ

Подобный БПЛА пока появился лишь на вооружении одной бригады

Украинские военные получили новые возможности вести разведку и наносить удары в глубоком тылу оккупантов и даже на территории россии.

Как сообщила пресс-служба 13 отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины, речь идет о новейших дронах, которые пока есть на вооружении только у них.

В частности отмечается, что украинская разведка получила возможность проводить залететь на 300 километров вглубь российской территории, а на демонстрационном видео показано, как украинский беспилотник выполняет задание над городом Воронеж.

При этом, отмечается, что на вооружение бригады попали не только разведывательные, но и ударные беспилотники, названия которых не называются.

"Склады, базы, техника – все, что мы видим, будет уничтожено моментально. Ожидайте хороших новостей в скором времени", — говорится в сообщении.

Один из представителей подразделения отметил, что БПЛА был произведен в Украине при помощи западных партнеров, он способен вести аэроразведку на территории противника и передавать полученную информацию в онлайн-режиме.

"Поэтому с попытками российских военных заглушить наш сигнал безуспешно", — отметил военный.

Как сообщалось ранее, в Украине наращивают производство отечественных беспилотников нового образца. Так на днях специалисты "Укроборонпрома" при содействии военных успешно применили один из дронов на расстоянии в 1000 километров, хотя о цели удара разработчики сообщать не стали.

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#Украина #БПЛА #ВСУ