Укр

Война — день 491: ВСУ продолжают наступать, но войска рф оказывают мощное сопротивление несмотря на потери

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
Бои за Украину длятся 491 день Новость обновлена 29 июня 2023, 00:00
Бои за Украину длятся 491 день

Оперативно о главном 29 июня

Российское широкомасштабное вторжение в Украину продолжается 491 день. Вооруженным силам Украины удалось перехватить стратегическую инициативу у противника и украинские войска продолжают ведение наступательных действий. В то же время оккупационные войска не прекращают обстреливать украинские мирные города.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Эстония увеличит финансовую поддержку ВСУ до 3% своего ВВП.

С данными за 26 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 488: ВСУ с боями продвигаются в районе Бахмута

О том, что происходило 27 июня, читайте в материале: Война — день 489: ВСУ продолжают перемалывать и теснить оккупантов на юге и востоке

Как обстояли дела 28 июня, смотрите по ссылке: Война — день 490: оккупанты продолжают террор мирных городов, а ВСУ обещают хорошие новости с фронта

Теги:
#Украина #Россия #Война