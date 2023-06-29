Война — день 491: ВСУ продолжают наступать, но войска рф оказывают мощное сопротивление несмотря на потери
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Оперативно о главном 29 июня
Российское широкомасштабное вторжение в Украину продолжается 491 день. Вооруженным силам Украины удалось перехватить стратегическую инициативу у противника и украинские войска продолжают ведение наступательных действий. В то же время оккупационные войска не прекращают обстреливать украинские мирные города.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 Эстония увеличит финансовую поддержку ВСУ до 3% своего ВВП.
С данными за 26 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 488: ВСУ с боями продвигаются в районе Бахмута
О том, что происходило 27 июня, читайте в материале: Война — день 489: ВСУ продолжают перемалывать и теснить оккупантов на юге и востоке
Как обстояли дела 28 июня, смотрите по ссылке: Война — день 490: оккупанты продолжают террор мирных городов, а ВСУ обещают хорошие новости с фронта