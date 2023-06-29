Режим Ирана рухнет без путина, в этой войне мы вместе, - иранский оппозиционер украинцам

Иран – это бомба с часовым механизмом, которая в любой момент может взорваться, — Вахид Бехешти

Режимы россии и Ирана очень близки друг другу, они стремятся стать одним целым и создать большую силу в мире. Иранцы, которые борются с режимом, и украинцы, должны быть едины, потому что у нас общий враг.

Такое мнение высказал иранский оппозиционер, политический эмигрант Вахид Бехешти в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что Иран – это бомба с часовым механизмом, которая в любой момент может взорваться.

"И все западные лидеры, изо дня в день, понимают, что этот режим не может так существовать дальше. И мой месседж к ним: будьте на правильной стороне истории, с иранским народом, а не с правительством, которое убивает свой народ и совершает все эти террористические действия за пределами Ирана в течение последних 44 лет, если говорить о КСИР", — говорит Вахид Бехешти.

Он добавил, то александр дугин, идеолог президента россии владимира путина, приезжает в Иран каждые два-три месяца. В одном из своих выступлений, он заявил, что идеологически, российский режим, и режим Ирана очень соединены.

"Эти два режима не просто поддерживают друг друга из-за войны, а по другому аспекту, идеологически, они думают, что они должны стать чем-то единым и они должны создать большую силу в мире. И это опасность, с которой мы сталкиваемся сегодня. И вот почему я подчеркиваю этот очень важный сигнал: мы, иранцы, и украинцы должны быть объединены больше, чем когда-либо, потому что у нас есть один враг, у нас есть общий враг", — подчеркнул иранский оппозиционер.

Более того, по его словам, иранский режим и режим путина – это одно и то же. Если путин потеряет власть, то через несколько месяцев иранский режим тоже рухнет, так как потеряет свою основную поддержку.

"Поэтому в этой войне мы вместе, и поэтому я сегодня здесь, чтобы принести послание иранского народа украинцам и сказать: наши сердца с вами, у нас одна война, у нас один враг, поэтому мы должны быть едиными, мы должны крепче стоять перед этими террористами, чем когда-либо", — резюмировал Вахид Бехешти.

Как сообщал "Телеграф", Иран поставляет в россию материалы для строительства завода по производству дронов, который может начать работать в первые месяцы следующего года.