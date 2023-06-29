У ВСУ есть успехи, но враг атакует на трех направлениях: в Минобороны сообщили детали

ВСУ имеют успехи на ряде направлений

ВСУ продолжают контрнаступление на позиции врага на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях, в то время как враг безуспешно пытается продвигаться на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, украинские военные "выгрызают" у врага каждый метр земли в тяжелых боях.

"На направлении Ровнополь – Володино наши имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят большие потери противнику. Фактически обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав. На Запорожском и Мелитопольском направлениях – уничтожаем врага.

Враг подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время бежала из Херсона", — отметила Маляр.

Также она сообщила, что на Бердянском направлении ВСУ продвинулись вглубь на 1300 метров.

В то же время на Бахмутском направлении ВСУ перехватили оперативную инициативу, пока враг пытается удержать занятые позиции.

"В направлении Клещеевки ВСУ продвинулись на 1200 м, в направлении Курдюмовки – на 1500 м. На Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами", — отметила она.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что большая часть бригад, которые прошли обучение на Западе, а также современные танки и техника НАТО, еще не задействованы в наступательных действиях.