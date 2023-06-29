"Сердца абсолютного большинства с...": поддерживают ли обычные жители Ирана Украину

Иранцы чувствуют террористическую деятельность больше, чем кто-либо другой в мире

Несмотря на то, что иранские власти идут на поводу у россии и активно помогают оружием стране-агрессору, абсолютное большинство жителей Ирана поддерживает украинцев и ненавидит рф и ее диктатора владимира путина.

Об этом рассказал иранский оппозиционер, политический эмигрант Вахид Бехешти в интервью РБК-Украина.

По его словам, в Иране у него есть большое количество контактов: политические заключенные, активисты, политики, защитники прав человека, активисты по трудовым правам, активисты по вопросам образования, спортсмены и так далее. С ними Бахешти постоянно находится на связи, а потому он может точно сказать об их отношении к россии и к Украине.

"Абсолютное большинство иранцев, сердца абсолютного большинства иранцев с украинцами. Они ненавидят россию, они ненавидят путина, потому что они чувствуют эту террористическую деятельность больше, чем кто-либо другой в мире. Они чувствуют это плотью и кровью за последние 44 года, потому что они не видят верховного лидера этого террористического режима в Иране, как его самого. Они видят куклу путина. Потому их сердца с украинцами", — сказал он.

Вахид Бехешти отметил, что иранцы поддерживают в войне украинскую сторону и получают вдохновение от лидера страны Владимира Зеленского, который в свою очередь проделал большую работу.

"Он (Зеленский, — Ред.) мог покинуть страну и уехать в первые три дня. Но он решил остаться, рискуя жизнью, семьей и помогая сопротивлению. Если бы Зеленский уехал из страны, то ситуация, на мой взгляд, была бы совсем другой, чем то, что мы видим сейчас. Он решил противостоять террористу, и теперь мы видим, что происходит", — подытожил иранский оппозиционер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Иран о возможных последствиях за поставки россии дронов-камикадзе, которые страна-агрессор затем запускает по украинским городам.