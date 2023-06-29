Перелом височной кости и не только: что известно о состоянии 8-месячной Мии, пострадавшей при ударе по Краматорску

Трагедия в Краматорске забрала жизни 12 человек

Во время ракетного удара по Краматорску 27 июня ранения получила 8-месячная девочка Мия. У ребенка диагностировали линейный перелом височной кости, а также множественные колото-резаные раны головы.

В комментарии ТСН мать пострадавшей малышки рассказала, что сейчас с ребенком все хорошо.

После страшной трагедии в Краматорске ребенка доставили в одну из местных больниц.

"Ситуация у нас стабильная, все хорошо. Меня тоже чуточку зашили, но это такое, не страшно… Сейчас приедет "скорая", мы собираемся и едем прямо в "Охматдет" на обследование дальше. Мы все сделали, снимок головы, все хорошо, но все равно надо МРТ сделать на всякий случай", — рассказала женщина.

Также она добавила, что в момент удара зашла в пиццерию, чтобы заказать еду домой. Когда они с дочкой присели в ожидании заказа, по зданию прилетела ракета.

В результате теракта россиян погибли 12 человек, свыше 60 получили травмы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что во время удара по Краматорску 27 июня погибли сестры-близняшки.