Перелом височной кости и не только: что известно о состоянии 8-месячной Мии, пострадавшей при ударе по Краматорску
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Трагедия в Краматорске забрала жизни 12 человек
Во время ракетного удара по Краматорску 27 июня ранения получила 8-месячная девочка Мия. У ребенка диагностировали линейный перелом височной кости, а также множественные колото-резаные раны головы.
В комментарии ТСН мать пострадавшей малышки рассказала, что сейчас с ребенком все хорошо.
После страшной трагедии в Краматорске ребенка доставили в одну из местных больниц.
"Ситуация у нас стабильная, все хорошо. Меня тоже чуточку зашили, но это такое, не страшно… Сейчас приедет "скорая", мы собираемся и едем прямо в "Охматдет" на обследование дальше. Мы все сделали, снимок головы, все хорошо, но все равно надо МРТ сделать на всякий случай", — рассказала женщина.
Также она добавила, что в момент удара зашла в пиццерию, чтобы заказать еду домой. Когда они с дочкой присели в ожидании заказа, по зданию прилетела ракета.
В результате теракта россиян погибли 12 человек, свыше 60 получили травмы.
Ранее "Телеграф" писал о том, что во время удара по Краматорску 27 июня погибли сестры-близняшки.