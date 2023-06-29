Красные линии путина и F-16: как мятеж в россии повлияет на решения Запада насчет поставок оружия

Происшествие в россии заставило Запад задуматься о передаче Украине оружия большей дальности

После попытки вооруженного мятежа в россии, устроенного главарем ЧВК "Вагнера" егвением пригожиным, у Запада стало меньше поводов беспокоиться о "красных линиях путина" в вопросе поставок вооружения Украине.

Об этом пишет издание Politico.

По мнению официальных лиц США, одной из причин, подтолкнувших российского диктатора пойти на сделку с пригожиным, было желание избежать широкомасштабного насилия на российской земле.

"Это заставило некоторых (на Западе — Ред.) задуматься о том, смогут ли они расширить границы, поставив Украине более смертоносное оружие большей дальности, включая F-16", — говорится в материале.

Два человека из американской администрации, знакомые с этим вопросом, отметили, что красные линии путина могут быть мягче, чем предполагалось, и он может предпочесть не идти на эскалацию, опасаясь расширения конфликта. Однако источники подчеркнули, что окончательные решения по данному поводу еще не приняты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии официально обвинили Запад в якобы причастности к вооруженному мятежу, заявив, что тот знал о подготовке вооруженного конфликта.