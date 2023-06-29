У бойца ВСУ пропал кот, который стал звездой соцсетей: за помощь в поисках обещают деньги

Котик в свое время успел засветиться и на телевидении

Украинский военный Александр Ляшук потерял своего кота по кличке "Шайба", который стал любимчиком людей в социальных сетях.

Об этом боец ВСУ сообщил у себя на странице в Тик-Ток.

По словам военного, он безуспешно пытается найти кота уже более двух недель.

"Он для меня как мой ребенок, это разбивает мое сердце. Когда он исчез, то был без ошейника и разгрузки, совершенно как обычный котик. Если вы думаете, что вы его нашли или видели похожего, напишите мне в соцсетях место, где вы видели, а если есть, то присылайте фото/видео. Будем надеяться и верить в лучшее", — написал военный.

Тому, кто поможет найти животное, Ляшук обещает вознаграждение в размере 20 тысяч гривен.

По состоянию на 29 июня ролик собрал почти 2,5 миллиона просмотров. В комментариях люди предлагают свою помощь.

Отметим, что "Шайба" в свое время также успел засветиться и на телевидении.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Кривом Роге после удара оккупантов по жилому дому из-под его завалов удалось достать выжевшего кота.