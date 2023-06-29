Ушел со сцены на войну с врагом: 7 лет назад не стало Героя Украины Василия Слипака (фото, видео)

Василий Слипак бросил успешную карьеру ради защиты родины

29 июня 2016 года во время нападения на позиции ВСУ в районе поселка Луганское под Донецком пуля вражеского снайпера оборвала жизнь известного на весь мир оперного певца Василия Слипака, который отправился на войну защищать Украину.

О жизни и заслугах этого уникального человека рассказывает "Телеграф".

Творческая карьера

Василий Слипак родился 20 декабря 1974 года во Львове, и уже с детства у него было особое пристрастие к музыке. Когда ему исполнилось 9 лет, его решили записать в легендарную львовскую хоровую капеллу "Дударик", с которой в следующие десять лет он объездил полмира и выступал на престижных мировых сценах. В частности, капелла давала концерты в Нью-Йорке и в Соборе Парижской Богоматери.

В 19 лет Слипак победил на музыкальном конкурсе во Франции, после чего отправился в турне по Франции, Германии и Польше.

В 23 года его пригласили в Парижскую национальную оперу. Украинец имел уникальный голос, что позволял ему исполнять репертуар XVII–XVIII веков, требующий особых навыков.

Настоящий патриот и защитник Украины

В 2013 году, когда в Украине началась Революции Достоинства, Василий стал активно принимать участие в митингах Париже, а все заработанные деньги он тратил на помощь Майдану.

Когда россияне начали войну на Донбассе, Слипак организовывал множество волонтерских проектов, один из которых — "Fraternité Ukrainienne" ("Украинское Братство").

В 2015 году Василий Слипак решил кардинально изменить свою жизнь. Он бросил карьеру солиста и вступил в ряды ДУК "Правый Сектор". Боец с позывным "Миф" отправился в самую горячую точку фронта — в район Донецкого аэропорта. Позже он получил ранение, но уже в 2016 году снова вернулся на войну.

30 июня 2016 года Слипака наградили орденом "За мужество" I степени. В феврале 2017 года ему посмертно присвоили звание Героя Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове открыли мемориал, посвященный Василию Слипаку.