"ЕС потребует "заморозить" войну": евродепутат назвал срок, за который наступление ВСУ должно дать результат

В ЕС заявили, что большинству европейских стран Украина не нужна

В течение следующих 3-4 месяцев Украина должна продемонстрировать значительные успехи в ходе контрнаступления ВСУ. Если этого не произойдет, ЕС будет настаивать на "замораживании" войны и начале переговоров с россией.

Об этом заявил польский евродепутат, представитель в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Витольд Ян Ващиковский, пишет "УНИАН".

"Я считаю, у вас есть еще 3-4 месяца, пока мир наблюдает за прогрессом вашего военного противостояния. Если через 3-4 месяца контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с россией, как это было в 2015 году. Это моя пессимистическая мысль", — сказал он.

По его словам, ряд европейских стран не так заинтересован в Украине, как в дальнейшем сотрудничестве с россией.

"Большинству европейских стран, таких как Германия и Франция, Украина не нужна. Им нужно, чтобы россия вернулась в мировую экономику. Им нужен российский газ, нефть", — добавил депутат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что генерал США Кристофер Каволи заявил, что пока значительных успехов Украина еще не добилась в своем контрнаступлении.