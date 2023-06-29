"Я вас уважаю": герой "Азовстали" рассказал неожиданную историю об оккупантах-дагестанцах

Но другие россияне уже давно зарекомендовали себя, как простые головорезы

Не все россияне во время войны действуют, как военные преступники и настоящие звери, которые пытают и убивают не только солдат, но и мирных жителей Украины.

Неожиданную историю о дагестанцах рассказал герой "Азовстали" Давид "Химик" Касаткин в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, во время того, как наши воины попали в плен, их эвакуировали российские солдаты из Дагестана. И они, в отличие от своих сослуживцев из других регионов рф, относились к нашим защитникам очень лояльно.

"Даже те парни, которых недавно обменяли, говорили, что их эвакуировали дагестанцы, а они очень лояльно относятся", — рассказывает "Химик".

В пример он привел ситуацию с автобуса, когда его с побратимами везли на Еленовку (колония, где содержат пленных украинцев). Тогда один из дагестанцев накормил всех украинцев за свой счет.

"Купил хлеб, кефир и остальное. В автобусе пораздавал пацанам и сказал "я вас уважаю, и если кто-то из наших попадет к вам, то я хочу, чтобы вы относились к ним также", — говорит Касаткин.

Эти россияне разрешали нашим пленным курить, везли без наручников и разговаривали на равных, а один из их командиров и вовсе сказал "я надеюсь, что вы всю свою землю вернете обратно".

"Они, как я понял, на тот момент войны не видели. Первый вопрос ко мне был: "А ты помнишь возле "Азовстали" куча сгоревшей техники? А что там было?" Я говорю: "бой был". Он был удивлен, но я его понимаю, я сам до "полномасштабки" такого не видел. Они еще такие "нестрелянные". Они сказали: "Вы молодцы, что стояли, не сдавались", — сказал "Химик".", — сказал "Химик".

Но напомним, что другие россияне зарекомендовали уже давно себя, как убийцы. В той же Еленовке летом прошлого года они убили десятки наших защитников. Историю одного из погибших там бойцов вы можете прочитать, перейдя по ссылке.