Бывший вице-президент США неожиданно прибыл в Украину: что известно

Чиновник побывал в Киеве и области

В Украину с необъявленным визитом прибыл бывший вице-президент США Майк Пенс. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает CNN

По данным издания, встреча Пенса с Зеленским происходила "за закрытыми дверями" в президентском дворце в Киеве. Во время неё он, в частности, сказал украинскому лидеру, что "его решимость поддерживать Украину как никогда сильна".

Также он посетил детский центр для украинской молодежи, переехавшей с оккупированных территорий или насильно вывезенной в россию, почтил Стену памяти павших защитников Украины и посетил Свято-Михайловский православный храм.

Пенс также сделал остановки в трех разных городах и селах — Буча, Ирпень и Мощун, которые в прошлом году пострадали от обстрелов и жестокого насилия в отношении мирных жителей во время российской оккупации. Он осмотрел обломки, встретился с местными жителями и возложил цветы к памятникам погибшим на войне.

"Американский народ молится вместе с вами, поддерживая вас в Украине", — сказал он семьям, с которыми встретился в Ирпене.

Напомним, ранее мы писали о том, что вчера, 28 июня, также внезапно в Украину прибыл президент Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа