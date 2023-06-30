Не только Бахмут: Олег Жданов назвал основные направления российского наступления

С уходом "вагнеровцев" у окупантов не осталось частей, способных выполнять боевые задач

Пригожинский бунт сменил расстановку сил не только в кремле, но и на линии фронта.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, передает ТСН.

Жданов уверен, что с уходом "вагнера" с линии фронта подразделений, способных выполнить боевое задание любой ценой со стороны россии на сегодняшний день не осталось.

"Все остальное мы можем отбить", — считает Олег Жданов.

В настоящее время армия России сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За 24 часа в этих трех направлениях произошло более 40 боевых столкновений.

"Тут мы ведем оборонительную операцию, ведем ее успешно. Линия фронта зафиксирована, она не двигается, несмотря на те усилия, которые прикладывают "рашистские" оккупационные войска", — добавил Жданов.

Известно, что армия россии решила усилить Бахмутское направление на фронте. Для усиления этого района российские войска перебросили воздушно-десантный полк с Лиманского направления.

В то же время ВСУ установили огневой контроль в районе Клещиевки. Это позволяет ВСУ накрывать российских оккупантов в окрестных населенных пунктах. Прежде всего, речь идет о трассе Дебальцево – Славянск, которая используется оккупационной армией как основная артерия для логистической поддержки.

Напомним, ранее заместитель главы Минобороны Анна Маляр объяснила, почему продвижение ВСУ в районе Бахмута "постепенное, но уверенное". Дело в том, что в окрестностях города украинскими военными была создана разветвленная система инженерных укреплений и опорных пунктов, которая сейчас находится под контролем рашистов.