Очередной привет оккупантам: в Бердянске прогремела серия мощных взрывов (фото, видео)

В пригороде Бердянска и в самом городе сегодня было шумно

Оккупированный Бердянск, в пригороде которого недавно пылала база россиян, утром 30 июня подвергся массированному удару. Местные жители насчитали не менее 10 взрывов в городе.

Как пишут местные Телеграм-каналы, первые взрывы были слышны в районе 8:00 утра.

"Очень шумно в городе! Бердянцы слышали как ракеты, так и работу ПВО", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, прилеты были в районе местного аэропорта, где базируются российские оккупанты.

На опубликованных кадрах с места событий видно, что над одним из районов городе в небо поднимаются клубы дыма.

Также есть информация, что ПВО оккупантов сработало в селе Осипенко под Бердянском. Там же слышали звуки детонации. О звуках взрывов также сообщают жители Нововасилевки Бердянского района.

В то же время оккупанты пока официально о прилетах не сообщают.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно оккупационные власти Запорожской области убили в Бердянске двух подростков 2006 года рождения, которых ранее обвиняли в диверсии на железной дороге.