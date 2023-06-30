Потерянные "Леопарды", друг Милли и ядерные угрозы: главное из интервью Залужного The Washington Post

Валерий Залужный поговорил с журналистами на актуальные темы

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью известной американской газете The Washington Post, в котором, в частности, рассказал контрнаступлении, F-16 и потерях.

Основные заявления Валерия Залужного в разговоре с журналистами читайте в материале "Телеграфа".

О "медленном" контрнаступлении

Залужного "раздражает", когда он слышит, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось.

"Войска каждый день продвигаются вперед — пусть даже всего на 500 метров. Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки или что-нибудь такое. Каждый день каждый метр дается кровью".

ВСУ делают невозможное

"Без полного снабжения эти планы (контрнаступления – Ред.) вообще невыполнимы. Но они выполняются. Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы".

О цене промедления с военной помощью

Зелужній постоянно делится своими опасениями с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, которого считает своим другом.

"У нас есть договоренность (с Милли — Ред.): 24/7, мы на связи. Так что иногда я могу позвонить по телефону и сказать: "Если я не получу 100 000 снарядов в неделю, 1000 человек погибнет". Встаньте на мое место".

"Не Милли решает, получим ли мы самолеты или нет. Просто пока принимается это решение, каждый день умирают многие — очень много. Просто потому, что решение еще не принято".

О потерях в западной технике

Валерий Залужный подтвердил, что ВСУ потеряли несколько танков "Leopard" во время контрнаступления, но добавил, что "они приехали не на парад".

"Они приехали на войну. А "Леопард" на поле боя – это не "Леопард", а мишень".

Сколько F-16 необходимо Украине для борьбы с рф

"Количество самолетов (стран НАТО – Ред.), которые дежурят у наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолетов, которые опустошают наши позиции. Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и перевезти сюда?

Никто не говорит, что завтра мы должны получить 120 самолетов. Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно будет очень ограниченного количества. Но они нужны, иного пути нет. Потому что противник использует другое поколение авиации. Это если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все сказали бы: ты что, с ума сошел? Но с этим вопросом: "Нет, нет".

О своих страхах

"У меня много страхов и "Вагнер" (который теоретически может угрожать с территории Беларуси – Ред.) среди них. И они не единственные. Если мы начнем говорить об этом сейчас, у меня закружится голова… Наша задача — подготовиться к самому худшему и вероятному сценарию. И мы будем стараться минимизировать возможные последствия того, что возможно".

О возможном теракте на ЗАЭС

"Мы делаем свою работу. Все эти сигналы почему-то приходят извне: "Бойтесь ядерного удара". Ну так что, сдаваться?"

Напомним, ранее мы писали о том, что Валерий Залужный рассказал Марку Милли о ситуации на фронте.

Также мы сообщали, что Залужный показал, как освобождают украинские села во время контрнаступления.